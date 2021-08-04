طوكيو – شهدت منافسات رياضة الألعاب العشارية التي جرت اليوم الأربعاء ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، حالة تحكيمية مثيرة للجدل.

فقد وضع العداء الروسي إيليا شكورينيف، لجنة التحكيم في موقف حرج، في منافسات رياضة الوثب العالي بدهائه “مكره” وسرعة البديهة.

فقد لمس إيليا شكورينيف العارضة وهي على علو 2.2 م في المحاولة الأخيرة له، وتمكن من القفز من فوق الحصير “الاسفنج”، قبل أن تسقط العارضة جراء لمسها بساقيه، ورفع الحكم العلم الأبيض، في إشارة إلى تسجيل المحاولة.

ولكن تم إلغاء محاولة شكورينيف (30 عاما) الأخيرة لارتفاع (2.2 م) فيما بعد، ليكتفي بنتيجته (1.99 م).

وسيقدم الجانب الروسي استئنافا ضد هذا القرار، وذلك وفقا لما جاء في موقع “سبورت إكسبريس – sport-express ” الرياضي الروسي.

رياضة العشاري “Decathlon”:‏ هي مسابقة ألعاب قوى خاصة للرجال، والاسم (Decathlon) كلمة يونانية، (Deca) تعني عشرة، و(athlon) تعني منافسة.

وتتكون مسابقة العشاري من 10 فعاليات مختلفة، وتقام على مدى يومين متتاليين.

فعاليات اليوم الأول: سباق 100 متر، القفز الطويل، رمي الجلة، القفز العالي، سباق 400 متر.

فعاليات اليوم الثاني: 110 متر حواجز، رمي القرص، القفز بالزانة، رمي الرمح، سباق 1500 متر.

ويتم توزيع النقاط على كل رياضي حسب ترتيبه في كل فعالية، ويتم جمع النقاط لوضع الترتيب النهائي بعد أخر مسابقة، واللاعب الفائز هو الذي يجمع أكبر عدد من النقاط.

جرت أول مسابقة للعشاري في أولمبياد سانت لويس عام 1904.

المصدر: وكالات