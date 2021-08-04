الصحة العراقية: الإصابات بكورونا ترتفع وقد نفقد السيطرة في أي لحظة

الصحة العراقية: الإصابات بكورونا ترتفع وقد نفقد السيطرة في أي لحظة

العراق – حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، من خطورة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وتوقعت فقدانها السيطرة على احتواء المرض في أي لحظة.

وقالت ربى فلاح حسن عضو الفريق الطبي والإعلامي في الوزارة، إن “الإصابات والوفيات في تزايد، وهذا دليل على شدة الموجة الثالثة التي تمتاز بسرعة الانتشار وإصابة الفئات الشبابية والصغيرة”.

وأضافت، أن “المستشفيات مكتظة بالحالات الشديدة والحرجة، ومع ذلك لدينا القدرة لاستيعاب الزيادة”.

وأشارت إلى أن “كل نظام صحي في العالم مهما كان متطورا، سيتأثر بالزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات حتى لو كانت لديه قدرة استيعابية كبيرة، وفي العراق قد نصل إلى مرحلة فقدان السيطرة على الأوضاع”.

وتابعت حسن: “الزيادة تعرض البلاد للدخول في موجة رابعة أشد وأخطر من سابقاتها”.

المصدر: RT