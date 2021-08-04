ليبيا – قال عضو مجلس النواب الهادي الصغير إن اللقاء الذي استضافته الحكومة الإيطالية كان فقط بين المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية ومجلس النواب، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على بعض النقاط الفنية، حتى لا يتم إعادة القوانين من جديد بين النواب وبين المفوضية.

الصغير وفي مداخلة مع برنامج “البلاد” الذي بث عبر قناة “ليبيا 218” الإثنين أضاف: “لا يمكن إقصاء أي مواطن ليبي سواء كان مدني أو عسكري، ويستثنى من الترشح كل من صدر بحقهم حكم في جرائم مخلة بالشرف”.

واستطرد الصغير: “ناقشنا الشروط الواجب توافرها في رئيس الدولة الليبية. وكأعضاء مجلس النواب قدمنا 11 شرطًا، ولكن هناك شرطان عليهما خلاف، هما: أن يكون المرشح مواطنًا ليبيًا ويتمتع بالجنسية الليبية وغير متزوج من غير جنسيته، والشرط الثاني، أن يتنازل المرشح عن جنسيته الأجنبية بمجرد أن يصبح رئيس للدولة، ويكتب تعهدًا بذلك”.