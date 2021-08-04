ليبيا – قال يوسف الفارسي أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية إن إعادة انتخاب خالد المشري هي محاولة حثيثة من مجلس الدولة لفرض شرعيته المنتهية منذ حوار جنيف.

الفارسي أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن “انتخاب المشري يعني إعادة إنتاج الصراع والفوضى، وبقاء المشري الذي جثم على صدور الليبيين ولم يحقق أي شيء، ويحاول البقاء في المشهد، خاصة بعد حصار إخوان تونس بالقرارات الأخيرة وخسارة الإخوان في الشارع الليبي”.

واختتم بالقول أن خسارة الإخوان في تونس يعني سقوط الإخوان في ليبيا؛ لأنه لم يعد لهم أي ظهير إقليمي أو داخلي ويستميتون للبقاء على صفحات المواقع الإخبارية على أقل تقدير.