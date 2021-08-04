ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في خطاب موجه إلى كل من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة و النائب العام الصديق الصور و محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزير المالية خالد المبروك أن عبد السلام محمد سعد الحاسي هو الممثل القانوني بصفته رئيس لهيئة الرقابة الإدارية حتى يتم البث في ملف المناصب السيادية وفقًا للاتفاق السياسي .

المستشار صالح وفي خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه طالب وضع ماسلف ذكره موضع التنفيذ وفقًا لاختصاصه.

ولفت رئيس البرلمان إلى أن الحاسي ممثل لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإشارة إلى الأحكام القانون رقم “20”لعام 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وبناء على القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية أرقام “78” لعام 2013 و”8″ لعام 2017 و”10″ لعام 2019.