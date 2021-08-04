الولايات المتحدة – وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الموجة الجديدة من جائحة كورونا في بلاده بأنها “مأساة كان من الممكن منعها”، محذرا من أن “الوضع سيزداد سوءا قبل أن يتحسن”.

وقال بايدن متحدثا في البيت الأبيض: “لدينا جائحة بسبب غير المطعمين”، مشيرا إلى أن “الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا نادرا ما يصابون به ولا يصلون أبدا إلى المستشفيات”.

وأضاف: “الدول ذات معدلات التطعيم المنخفضة لديها 10 إلى 20 ضعف حالات الإصابة بفيروس كورونا”، منوها إلى أن “الفيروس نتشر كالنار في الهشيم بين الذين لم يتلقوا التطعيم”.

وتابع: “ارتفع مستوى التطعيم خلال الأسبوع الماضي بنسبة 55%، ومتوسط معدل التطعيم اليومي هو الأعلى في شهر.. هذه علامة مشجعة”.

ولا يزال عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة في ارتفاع منذ حوالي شهر، بمتوسط سبعة أيام يتجاوز 85 ألف حالة يوميا.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا، حيث سجلت إجمالي إصابات بلغ أكثر من 35 مليونا و900 ألف إصابة، بالإضافة إلى ما يقارب الـ630 ألف وفاة نتيجة المرض.

المصدر: “نوفوستي”