إنجلترا – أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن المملكة المتحدة طالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات بحق إيران على خلفية الهجوم على الناقلة “ميرسر ستريت” قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وذكر راب على حسابه في “تويتر” اليوم الأربعاء أن بريطانيا توجهت مع رومانيا وليبيريا إلى مندوب الهند لدى الأمم المتحدة، تي إس تيرومورتي، الذي يترأس مجلس الأمن حاليا بطلب إثارة موضوع “الهجوم الإيراني” على الناقلة اليابانية المشغلة من قبل شركة “زودياك ماريتيم” التابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال أوفر.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: “يتعين على المجلس الرد على تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار وعدم احترامها للقانون الدولي”.

وخلف الهجوم الذي تعرضت له الأسبوع الماضي ناقلة الكيميائيات اليابانية التي تبحر تحت علم ليبيريا قتيلين يحملان جنسية بريطانيا ورومانيا على التوالي.

وحملت بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل ورومانيا إيران المسؤولية عن الهجوم، غير أن طهران رفضت قطعيا هذه الاتهامات.

المصدر: RT