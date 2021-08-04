طوكيو – رفض بطل أوروبا البولندي مارسين أورباس الاعتراف بفوز العداءة الناميبية كريستين مبوما في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، مطالبا بتوضيح جنسها.

وأحرزت مبوما الميدالية الفضية في سباق مسافة 200 م، ضمن منافسات ألعاب القوى في إطار فعاليات أولمبياد “طوكيو 2020” المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا.

ودعا أورباس عداء المسافات القصيرة، إلى إجراء فحص شامل للعداءة الناميبية “دعها تثبت أنها امرأة!”.

واعتبر أورباس أن الرياضية الناميبية البالغة من العمر 18 عاما، بطبيعتها، تمتلك مزيجا ذكوريا من الكروموسومات، ومستويات هرمون التستوستيرون أعلى بثلاث مرات من مستويات النساء. ومن هنا جاءت أفضلية مبوما على المشاركات الأخريات في السباق.

وأوضح البولندي: “إذا استمرينا في اعتبارها متساوية، فسيكون ذلك غير عادل فيما يتعلق بالعداءات الأخريات اللاتي هم بالتأكيد نساء”.

ويحظر اليوم، على الرياضيين الذين لديهم مستوى هرمون تستوستيرون مرتفع، التنافس على مسافات 400 و800 و1500 متر فقط.

يذكر أن كريستين مبوما أهدت أول ميدالية أولمبية لناميبيا منذ 25 عاما.

المصدر” وكالات