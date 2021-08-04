أوكرانيا – طوقت قوات الأمن الأوكرانية مقر الحكومة في العاصمة كييف بعد أن دخل رجل مسلح بقنبلة يدوية إلى المبنى مهددا بتفجيرها.

ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر الرجل المذكور عند أبواب مقر مجلس الوزراء، وقد عرض على كل من كان في المبنى بمغادرته، مهددا بتفجير قنبلة يحملها بيده، فيما حاول الناس تهدئته.

وبعد ذلك، دخل الرجل إلى داخل المبنى وأعلن عن احتجازه.

وطوقت قوات الأمن مقر الحكومة وتستعد حاليا لاقتحامه، حسب تقارير إعلامية، فيما تعهد الرجل بأنه لن يخرج من المبنى على قيد الحياة.

ونقل موقع Strana الأوكراني عن مصدر في وزارة الداخلية تأكيده أن منفذ العملية من العسكريين الذين شاركوا في الحملة العسكرية في منطقة دونباس، مشيرا إلى أن الرجل كان من خبراء الألغام وأصيب بارتجاج دماغي.

المصدر: Strana + Segodnya