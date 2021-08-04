روسيا – طوّرت مجموعة شركات “التكنولوجيا الإلكترونية والاتصالات” التابعة لشركة “روستيخ” الروسية جهازاً لتنقية هواء الطائرات بكفاءة تزيد عن 99.9% من كل الفيروسات المعروفة، بما في ذلك كورونا.

وتعد وحدة “تيوكرافت في آر1000 أيرو” Tiokraft VR1000 AERO لتنقية الهواء، نموذجاً جديداً لخط منظفات الهواء، التي يتم إنتاجها بشكل متسلسل في مصنع “رامينسك للأجهزة”، وقد تم عرض الجهاز خلال معرض “ماكس-2021” للطائرات، الذي أقيم في ضواحي موسكو مؤخراً.

ويبلغ الحد الأدنى لحجم الجسيمات التي يستطيع الجهاز إزالتها وتنقية الهواء منها 10 نانو متر، وللمقارنة، يبلغ حجم فيريون فيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2، من 50 إلى 200 نانو متر.

وتعد وحدة “تيوكرافت في آر1000 أيرو” لتنقية الهواء تطوراً هاماً ومطلوباً بشدة في الظروف الحالية، نظراً لوجود الركاب في الطائرات لمدد طويلة في مكان مغلق، وهو ما يزيد من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا وغيره من الفيروسات، علاوة على أن الوحدة تضمن الحماية كذلك من البكتيريا والمركبات العضوية المتطايرة، وتتمتع بخصائص أداء فريدة.

كذلك فإن تلك الوحدة هي تقنية التطهير الوحيدة التي تم تأكيد فعاليتها من خلال نتائج الاختبارات في معهد الأبحاث المركزي رقم 48 التابع لوزارة الدفاع الروسية، والتي أظهرت نتائج كفاءة عالية للغاية. كما أن حجم الجهاز، وإمكانية نقله بسهولة تجعل من الممكن استخدام الوحدة في جميع طائرات الركاب بغض النظر عن طرازها.

ويذكر أن مجموعة شركات “التكنولوجيا الإلكترونية والاتصالات” Concern Radioelectronic Technologies (KRET) هي من أكبر المؤسسات الروسية في مجال صناعة الإلكترونيات والاتصالات، حيث تتضمن المجالات الرئيسية لنشاطها : تطوير وإنتاج أنظمة ومجمعات المعدات الإلكترونية على متن الطائرات (إلكترونيات الطيران) للطيران المدني والعسكري، ومحطات الرادار المحمولة جواً، وأنظمة الحرب الإلكترونية، وكذلك المعدات وأنظمة التحكم المنزلية والطبية الحديثة. وتضم المجموعة 65 معهد أبحاث، ومكاتب تصميم ومصانع للصناعات المتسلسلة في جميع أنحاء روسيا. ويعمل في هذه المجموعة 43 ألف موظف.

أما مؤسسة الدولة للصناعة “روستيخ” فهي شركة روسية تأسست عام 2007، لتعزيز وتطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الصناعية عالية التقنية للأغراض المدنية والعسكرية. وتجمع تحت مظلتها 15 شركة قابضة، وأكثر من 80 مؤسسة إدارة مباشرة، وتضم إجمالاً أكثر من 700 منظمة في أكثر من 60 كيانا تابعا لروسيا، متخصصة في مجال المنتجات العسكرية والمدنية.

المصدر: إزفيستيا