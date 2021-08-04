العراق – أكد تقرير جديد صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان على ضرورة منع التعذيب في أماكن الاحتجاز في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان.

وقبل أشهر أصدر المرصد العراقي لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية) تقريرا موسعا عن التعذيب في السجون العراقية، نقل شهادات سجناء ومعتقلين تعرضوا لعمليات تعذيب وصفها بالكبيرة.

وذكر ملخص التقرير الأممي الذي صدر الثلاثاء: “على الرغم من أن القوانين في العراق تجرم التعذيب وتنص على ضمانات إجرائية لمنعه، فإن تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الذي صدر تحت عنوان (حقوق الإنسان في تطبيق العدالة في العراق: الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة)، يوضح أن هذه الممارسة مستمرة في السجون في جميع أنحاء البلاد”.

ويغطي التقرير الفترة من 1 يوليو 2019 إلى 30 أبريل من هذا العام، ويستند إلى مقابلات أجريت مع 235 محتجزا، إلى جانب موظفي السجون والقضاة والمحامين وأهالي المعتقلين.

وقال أحد السجناء لموظفي الأمم المتحدة الذين ساعدوا في إعداد التقرير: “لقد عشت أسوأ أيام حياتي. وما إن وصلت إلى السجن حتى انهالوا علي ضربا بأنابيب معدنية. وفي الأيام التالية، استخدموا سلكي كهرباء مكشوفين وصعقوني بالتيار الكهربائي”.

وذكر محتجز آخر “كبلوا يدي خلف ظهري وعلّقوني من أصفادي بسلسلة متدلية من السقف. لم يطرحوا علي أي سؤال بل استمروا في الصراخ مطالبين بأن أعترف”.

المصدر: RT – تقرير صادر عن الأمم المتحدة