ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “بانتش” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية عن اعتقال مشتبه به بالإتجار بالبشر عبر الحدود وإرسالهم من خلال الأراضي الليبية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن الوكالة الوطنية لحظر الإتجار بالبشر في نيجيريا تأكيدها قيامها بعملية مشتركة في ولاية كانو مع الأمن النيجيري وفيلق الدفاع المدني ووزارة خدمات الدولة قادت لاعتقال نور الدين ساني وإنقاذ صبيان و11 فتاة كانوا على وشك الرحيل إلى ليبيا.

وحذرت الوكالة الآباء من الرضوخ للضغط أو الخداع لتسليم أبنائهم للمتاجرين بالبشر لإرسالهم إلى ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص