إنجلترا – كشف لاعب نادي ليفربول الشاب لايتون كلاركسون، أن نجم “الريدز”، المصري محمد صلاح، يتمتع بموهبة كبيرة في تنس الطاولة ولا يحب الخسارة.

ونقل الموقع الرسمي لنادي ليفربول، عن كلاركسون (19 عاما) الذي يتواجد حاليا مع “الريدز” في معسكر تدريبي استعدادا للموسم الجديد، قوله: “بعد انتهاء التدريبات نذهب لقاعة تنس الطاولة، وألعب مع زملائي، وأقدم أداء جيدا، وبعد مدة قصيرة في المعسكر التدريبي، أدركت بأنني قادر على التغلب على أي لاعب”.

وأضاف “لكن محمد صلاح في مستوى مختلف للغاية في تنس الطاولة، لأنه يتمتع بمهارة رائعة، وهو في مرتبة أعلى من أي لاعب آخر في ليفربول. لقد رأيت فان دايك يلعب بشكل جيد، وأضعه بمرتبة أعلى مني”.

وتابع: ” لعبت ضد أرنولد (الظهير الأيمن لليفربول)، والمباراة كانت ندية بيننا، لكن محمد صلاح لعب وتعرض للهزيمة أمام أحد اللاعبين، وقام بتحطيم أحد المضارب هناك. لذلك يمكن للجميع فهم المنافسة بين جميع اللاعبين خارج التدريبات اليومية”.

يذكر أن كلاركسون، تم تصعيده للفريق الأول بنادي ليفربول في العام 2019، لكنه لم يحظ حتى الآن بثقة مدرب “الريدز”، الألماني يورغن كلوب للظهور في المباريات بشكل منتظم.

المصدر: liverpoolfc.com