ماكرون متعهدا بتقديم مساعدات طارئة إلى لبنان: لن يكون هناك شيك على بياض

ماكرون متعهدا بتقديم مساعدات طارئة إلى لبنان: لن يكون هناك شيك على بياض

لبنان – أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلده سيقدم مساعدات طارئة تزيد قيمتها عن 100 مليون يورو إلى لبنان، في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، لكن دون منحه “شيكا على بياض”.

وصرح ماكرون، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في مستهل مؤتمر المانحين للبنان، بأن فرنسا ستوفر المزيد من اللقاح ضد فيروس كورونا إلى لبنان، موضحا أن الحديث يدور عن خطة لإرسال 500 ألف جرعة إضافية من اللقاح إلى هذا البلد.

في الوقت نفسه، شدد الرئيس الفرنسي على أن الأولوية بالنسبة للبنان لا تزال تكمن في تشكيل حكومة ستعمل على تطبيق إصلاحات، ووجه انتقادات شديدة اللهجة جديدة إلى السياسيين في هذا البلد، محملا إياهام المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية في بلدهم.

ورجح ماكرون أن الزعماء اللبنانيين “يعولون على استراتيجية المماطلة، واصفا ذلك “إخفاقا أخلاقيا وتاريخيا”، وقال: “لن يكون هناك شيك على بياض للنظام السياسي في لبنان، لأنهم الذين يفشلون منذ بداية الأزمة الحالية وكذلك قبلها”.

وذكر الرئيس أن الأزمة التي يمر بها لبنان حاليا ليست “نتيجة قضاء وقدر” بل إن سببها يعود إلى نظام سياسي يعاني من خلل وظيفي، مؤكدا على ضرورة أن يطلع الساسة اللبنانيون الشعب على الحقيقة فيما يخص التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

المصدر: “رويترز”