ليبيا – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو في ختام زيارته إلى ليبيا أن التزام إيطاليا ثابت، وهي تعمل بلا كلل، وأن النتائج قادمة.

مايو وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية أضاف: “الهدف الأول الذي تحقق بلا شك هو ميلاد حكومة وحدة وطنية، لم يكن متوقعًا قبل عام، الآن دعونا نركز على الانتخابات المقبلة المقررة في 24 ديسمبر”.

وتابع مايو في منشوره: “زياراتي اليوم إلى طرابلس وبنغازي وطبرق، كانت للتأكيد على ذلك للمؤسسات المحلية، لذلك يجب أن يشكل إجراء انتخابات حرة وديمقراطية مرحلة أخرى في العملية السياسية الليبية، التي تتقدم بدافع من المجتمع الدولي وفي مقدمته إيطاليا”.

وختم منشوره بالقول: “مساعدة ليبيا، من خلال زيادة التبادلات الاقتصادية أيضًا، تعني العمل من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط​​، وحماية حياة الناس من المتاجرين بالبشر، ومكافحة الإرهاب بلا هوادة”، مشددًا في هذا الصدد على أن إيطاليا تعد نقطة مرجعية واضحة، وسترافق ليبيا نحو الانتقال المؤسسي المنشود.