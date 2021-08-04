محلل عسكري: الوضع بين إيران وإسرائيل قد يؤدي إلى حرب شاملة

محلل عسكري: الوضع بين إيران وإسرائيل قد يؤدي إلى حرب شاملة

إيران – اعتبر رياض قهوجي الباحث والمحلل في الشؤون العسكرية أن “الوضع بين إيران وإسرائيل قد يؤدي إلى حرب شاملة لأن “حزب الله” اللبناني قد يتدخل لضرب إسرائيل ومساندة طهران”.

وفي حديث لقناة “صدى البلد” المصرية، قال قهوجي إن “الرئيس الإيراني الجديد ابراهيم رئيسي متناغم أكثر مع الحرس الثوري، وبالتالي فإن القرارات السياسية مسيطر عليها من قبل الحرس الثوري، لذا فإن الردود العسكرية سيكون لها الأولوية، وسترد إسرائيل بشكل قوي، مما سيدفع إيران إلى استهداف السفن الأمريكية”.

وأضاف أن “الوضع بين إيران وإسرائيل قد يؤدي إلى حرب شاملة، لأن “حزب الله” قد يتدخل لضرب إسرائيل لمساندة طهران، ودخول قوات أخرى على خط الحرب”.

وأشار إلى أن “إيران تتخذ بعض الفئات والحركات المسلحة لزيادة نفوذها في المنطقة”.

وتابع أنه “في حالة توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية أمريكية بريطانية ضد إيران، فإنهم سيفكرون في ضرب المفاعل النووي وليس منشآت أخرى عسكرية، لأن الموضوع النووي هو أهم أسس الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه ليس الوحيد، لأن طهران تتدخل في شؤون العديد من الدول”.

المصدر: RT