إسبانيا – وجه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رسالة شكر لمواطنه ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب “التانغو” لقيادته للفوز بلقب “كوبا أمريكا” لكرة القدم، بعد انتظار طويل دام 28 عاما.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب بطل كوبا أمريكا لأول مرة منذ عام 1993، على حساب نظيره البرازيلي بفوزه عليه بهدف وحيد سجله أنخل دي ماريا، على ملعب “ماراكانا” الشهير في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وحقق ميسي بذلك أول لقب دولي كبير له مع منتخب بلاده عقب انتظار طويل، وبعد إخفاقه في أربع مباريات نهائية كبرى.

وقال ميسي عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”: في رسالة موجهة لمدرب “التانغو” ليونيل سكالوني: “مسيرتك المثيرة للإعجاب جعلتك مرجعا رائعا في الرياضة الأرجنتينية وفي العالم كله… شكرا لك @luisscola!!”.

يذكر أن ليونيل سكالوني (43 عاما) تولى مهمة تدريب منتخب الأرجنتين في عام 2018، وقاده للفوز بلقب كوبا أمريكا يوم الأحد 11 يوليو 2021، بعد سلسلة من الإخفاقات.

المصدر: وكالات