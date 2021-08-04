واشنطن: العلاقة مع بغداد لن تتأثر بتغير إدارات البيت الأبيض

واشنطن: العلاقة مع بغداد لن تتأثر بتغير إدارات البيت الأبيض

العراق – أكد السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولير أن العلاقة مع بغداد لن تتأثر بتغير الإدارات في البيت الأبيض.

وبحسب بيان لمكتب مستشار الأمن القومي العراقي، فإن تولير استضيف في جلسة لمركز (النهرين للدراسات – مركز حكومي)، وقدم إيجازا عن طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين العراق وأمريكا، والمستجدات التي حصلت في ظل إدارة الرئيس جو بايدن.

ونقل البيان عن السفير الأمريكي تأكيده لـ”أهمية تطوير العلاقة مع العراق والاهتمام به، لأهميته الاستراتيجية في الشرق الأوسط”.

وأشار تولير، إلى أن “بلاده خصصت أموالا لدعم الاعمار والاستقرار في المناطق المحررة”.

وتابع، أن “الدعم الأمني سيكون لتمكين كافة القوات الأمنية العراقية من أداء مهامها في مكافحة الإرهاب والتحديات الأمنية”.

المصدر: RT