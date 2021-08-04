المقريف قال بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم إنه سيشكل لجنة تتولى مُتابعة البرنامج منذ انطلاقته، مثمنًا جهود برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المُتّحدة في دعم تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية، مشيرًا إلى أنه سيتولّى مُتابعة ذلك بجولات تفقُّدية للمؤسسات التعليمية.