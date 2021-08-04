روسيا – نقلت صحيفة “فيدوموستي” الروسية، نقلا عن مسؤولين، أن وزارة المالية الروسية تتوقع نموا ثابتا للناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 4% في عام 2021، بينما تتوقع أن يبلغ التضخم أكثر من 5%.

ونقلت الصحيفة عن مراسلة بين مسؤولين في الحكومة الروسية: “يشير مسار الأشهر الأخيرة إلى ديناميكيات انتعاش أكثر تفاؤلا وتسارعا محتملا لمعدلات النمو الاقتصادي التي تزيد عن 4% سنويا”.

ونما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 4.6% في النصف الأول من 2021، ووصل إلى مستواه قبل اندلاع جائحة كورونا، وبلغ مستوى الربع الرابع من 2019.

وفي وقت سابق، أشاد صندوق النقد الدولي بوتيرة تعافي الاقتصاد الروسي من أزمة فيروس كورونا، وقال إن نمو الاقتصاد في الربع الأول من 2021 يظهر أنه يتعافى من الجائحة بوتيرة أسرع من المتوقع.

وأفاد الصندوق في تقريره عن آفاق التنمية الاقتصادية العالمية، بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 4%، وبذلك يكون الصندوق قد رفع تقديراته لنمو الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 0.6% مقارنة بتقرير شهر أبريل الماضي.

المصدر: تاس + RT