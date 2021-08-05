طوكيو – أحرز الأمريكي موريس ديفيد تايلور الميدالية الذهبية لمنافسات المصارعة الحرة للرجال لوزن 86 كغم، وذلك في إطار فعاليات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، المقامة حاليا في اليابان.

وتمكن تايلور (30 عاما) من الفوز على الإيراني حسن يزداني شاراتي بصعوبة (4-3) وفي الوقت القاتل في الثواني الأخيرة من النزال النهائي الذي جمعهما اليوم الخميس.

وحصل المصارع ناظم أمين ميليس من سان مارينو على الميدالية البرونزية بفوزه على الهندي ديباك بونيا (4-2) نقطة.

ونال الروسي أرتور نايفونوف البرونزية الأخرى بفوزه على الأوزبكي جبرايل شابييف (2-0).

المصدر: وكالات