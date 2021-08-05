طوكيو – أدت المراهقة الصينية، هونغتشان تشوان، ثلاث غطسات مثالية بأداء مذهل في طريقها للفوز بذهبية مسابقة المنصة الثابتة 10 أمتار في الغطس، في أولمبياد طوكيو، اليوم الخميس.

وسجلت تشوان (14 عاما) أصغر رياضية صينية في ألعاب طوكيو، نتيجة رائعة مع 466.20 نقطة، وتفوقت على مواطنتتها يوتشي تشين، التي حصدت الفضية.

وحلت الأسترالية ميليسا ثالثة مع 371.40 نقطة.

وحصلت تشوان على علامة 10 المثالية من أعضاء اللجنة التحكيمية السبعة جميعهم في الغطستين الثانية والرابعة.

أما في الغطسة الخامسة، فحصلت على 10 من ستة حكام مقابل 9.5 من السابع، إلا أنها كانت كافية لتحصد العلامة المثالية في المجموع (96 نقطة).

وعن 14 عاما و130 يوما، باتت تشوان ثاني أصغر صينية تحصد ذهبية في الغطس، بعد مينغتشيا شو في برشلونة 1992.

وحصدت الصين حتى الآن ست ذهبيات من أصل سبع مسابقات في الغطس، بعدما نالت سبعا من ثماني في ريو 2016.

المصدر: وكالات