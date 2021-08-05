اثبتت الابحاث ان لقرصة النملة فوائد عديدة منها :

الهند – يتعرض العديد من الناس لقرصة النملة هنا وهناك، ولكنهم يقومون فورا بقتل النملة المتعدية،ولو كانو يعلمون فائدة تلك القرصه لكانوا شكروها بدل قتلها.

2: قرصة النمل تقوم بتنشيط الخلايا العصبية الموجودة بالدماغ و ذلك من خلال اشارات حسية تنتقل من مكان القرصة الى الخلايا الحسية اسفل الدماغ.

3: إذا تعرض الجسم الى اكثر من قرصة في الوقت ذاته، فإن ذلك من شانه ان يؤدي الى تقوية مقاومة الجلد وذلك لكون جميع القرصات في مكان واحد، ويصبح الجلد يصبح اكثر مقاومة للبكتيريا وأكثر تحمل لدرجات الحرارة المرتفعه.

4: تكوين طبقه من الدم تكون اقسى نوعا ما من الدم العادي مما يمنح الاوعية الدموية القدرة اكثر على مقاومة السموم وبالتالي مساعدة الكبد والتخفيف عنه.

5: قرصة النمل تعد كأفضل وسيلة للريجيم عندما تقوم النملة (الانثى) بتوجيه قرصتها للهدف المنشود … فإنها تفرز لعاب ايوني.. والغريب ان هذا اللعاب الايوني يقوم بحرق جميع انواع الدهونيات الموجودة في العضو المقروص … مثلا((لو ان العضو المقروص هو الذراع فإن اللعاب ينتشر تدريجيا في كافة الذراع..وبالتالي سيقوم بحرق 99 بالمئة من الدهنيات الموجودة بالذراع)).