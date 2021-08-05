روسيا – ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات امس كذلك صعدت العملة الروسية، على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 10:52 بتوقيت موسكو، ارتفاع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.06% إلى 3790.17 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.16% إلى 1639.32 نقطة.

وفي سوق العملات، ارتفعت العملة الروسية، حيث تراجع سعر صرف الدولار بواقع 24 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 72.81 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 22 كوبيك إلى 86.50 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT