الجيش الإسرائيلي يغير على أهداف في مرجعيون جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يغير على أهداف في مرجعيون جنوبي لبنان

لبنان – أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأن “طائرات سلاح الجو نفذت غارات جوية على أهداف في مرجعيون جنوبي لبنان، ردا على إطلاق قذائف صاروخية الأربعاء على كريات شمونة”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن “الطائرات قصفت البنية التحتية الإرهابية والمناطق التي أطلقت منها الصواريخ”.

وأشار إلى أن “هجمات الجيش الإسرائيلي ستستمر بل وستتكثف في مواجهة المحاولات الإرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها”.

وأضاف أن “دولة لبنان مسؤولة عما يجري في أراضيها، والجيش الإسرائيلي يحذر من استمرار محاولات الإضرار بالمواطنين الإسرائيليين وسيادتهم”.

وكانت الصحيفة أفادت بأن “مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت مواقع “حزب الله” قرب السياج الحدودي جنوبي لبنان في منطقة مرجعيون ليلة الخميس”، ثم تراجعت عن الخبر.

المصدر: “يديعوت أحرونوت”