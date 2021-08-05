ليبيا- كشف رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح عن إجراء غير مسبوق، يهدف إلى منع تزوير الأصوات وضمان إجراء الاستحقاقات الانتخابية بنزاهة وشفافية.

السايح أوضح خلال مؤتمر صحفي تابعت مجرياته صحيفة المرصد أنه فور الانتهاء من عملية تحديث سجل الناخبين الذي يضم أكثر من مليونين و300 ألف مواطن، ستباشر مفوضية الانتخابات في إصدار بطاقات انتخابية للناخبين والتشديد على تسليمها بشكل شخصي ومباشرة لصاحبها.

وأضاف السايح: إن عمليات التسجيل التي تمت بمعزل عن الناخب نفسه سيتم التحقق منها في يوم تسليم البطاقات، وستكون عملية لوجستية كبيرة جدًا أكبر حتى من تحديث سجل الناخبين؛ لأنها عملية حساسة ودقيقة ويتوقف عليها العملية الانتخابية بالكامل.

ووصف السايح تلك الخطوة بأنها تطور جديد للعملية الانتخابية في ليبيا؛ إذ يجب على كل ليبي أن يحرص على استلام البطاقة الانتخابية ليضمن عدم تزوير صوته كما جرى في سجل الناخبين سابقًا.