روسيا – تستضيف مدينة فلاديفوستوك الروسية في شهر سبتمبر المقبل أعمال منتدى الشرق الاقتصادي، بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم ومع مراعاة إجراءات السلامة الصحية.

وسينعقد المنتدى في الفترة من 2 وحتى 4 سبتمبر 2021، والموضوع الرئيسي لمنتدى هذا العام هو “الفرص الجديدة للشرق الأقصى في عالم متغير”، بحسب البيان الذي نشرته المؤسسة المسؤولة عن تنظيم الحدث الاقتصادي.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى، التي ستعقد في 3 سبتمبر 2021، إلى جانب قادة آخرين.

ومن المتوقع أن يحضر المنتدى آلاف المشاركين من مختلف بلدان العالم، وبحكم الموقع الجغرافي لمدينة فلاديفوستوك الروسية يشهد المنتدى عادة مشاركة واسعة لقطاع الأعمال من الدول الآسيوية، وخاصة من الصين واليابان.

وتتركز فعاليات المنتدى حول عدة محاور أبرزها آلية دعم المستثمرين، والقطاعات التي تعد أولوية لجذب المستثمرين الأجانب إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، وتنمية المنطقة. وخلال المنتدى ستعقد أيضا جلسات حوار.

ويعد المنتدى منصة مهمة لتسليط الضوء على التحفيزات التي تمنحها الحكومة الروسية لتشجيع الاستثمارات في منطقة الشرق الأقصى، وعلى رأسها تلك المتعلقة بمشروع الميناء الحر في فلاديفوستوك.

وكمؤشر إلى أهمية المنتدى ودوره في جذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، فقد أشار رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي الشرقي يوري تروتنيف، إلى أنه تم جذب استثمارات بقيمة 1.9 تريليون روبل (حوالي 25 مليار دولار).

وقال، إن “المنتدى يساعد على القيام بأعمال لجذب الاستثمارات، وتطوير أنظمة تفضيلية، وخلق الظروف الأكثر جاذبية لممارسة الأعمال التجارية في المنطقة الكبرى. وبفضل االفعالية إلى حد كبير، يتم تنفيذ أكثر من 2.6 ألف مشروع استثماري في الشرق الأقصى اليوم، وقد تم بالفعل تشغيل أكثر من 400 منها، وبالتالي تم بالفعل استثمار 1.8 تريليون روبل من الاستثمارات في اقتصاد المنطقة الكبرى، وتم خلق أكثر من 77 ألف فرصة عمل”.

ويكتسب المنتدى مكانة دولية بارزة من عام إلى آخر، بدليل الصفقات المبرمة، ففي العام 2019 تم إبرام قرابة 270 اتفاقية بقيمة 51 مليار دولار، لكن المنتدى لم ينعقد في العام 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار الفيروس.

المصدر: RT