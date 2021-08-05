ليبيا – عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني بمكتبه بديوان الحكومة في مدينة طرابلس اجتماعًا مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية عمر الحداد ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالمنطقة الغربية محمد العباني ونائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالمنطقة الجنوبية مسعود عبداللطيف.

وجاء ذلك وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة للنظر في الآلية التي يمكن تطبيقها لغرض توحيد الهيئة في كيان موحد خدمة للمصلحة العامة للدولة، ولغرض توحيد وتحييد الخطاب الديني بما يخدم الدين الحنيف ويضمن الوسطية وعدم الغلو.

وحضر الاجتماع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رمضان أبو جناح.