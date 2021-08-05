ليبيا – بعثت الناطقة الإعلامية لمركز سبها الطبي، حليمة الماهري، بنداء استغاثة ‏ذكرت فيه أن الوضع في مركز سبها بات كارثيًا، بسبب نقص اسطوانات ‏الأوكسجين، وعدم إجابة طلباتهم من قبل الحكومة.‏

الماهري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء، أكدت أن ‏الوضع العام داخل المركز حرج جدًا، ووضع العناصر الطبية والطبية ‏المساعدة حرج جدًا أيضًا، بطريقة لا يمكن وصفها.‏

وأوضحت إنهم بصدد إصدار كشف بإجمالي الإحصائيات الخاصة ‏بالوفيات الناجمة عن نقص الأوكسجين، خاصة أنه أصبحت بعض القرى ‏توجه مرضاها بشكل مباشر لمركز سبها الطبي.‏

وأضافت: “مركز الفلترة به 12 مريضًا، وبحاجة إلى اسطوانات ‏أوكسجين، ولا يمكن استقبال المزيد بسبب انعدام الأكسجين بالمركز، ‏والمرضى في المنازل لا نعلم حالهم، فقد أوقفنا عنهم الأوكسجين منذ أيام، ‏لعدم قدرتنا على إعطاء الغير، ونحن في أمس الحاجة بالمركز للأكسجين، ‏وطلبنا اسطوانات عديدة ولكن ما من مجيب لنا”.‏

الماهر اختتمت تصريحها بالقول: “من سيستطيع توفير أسطوانة أكسجين واحدة لنا نحن ‏على استعداد للذهاب إليه، ونحن بحاجة إلى أي أسطوانة بشكل عاجل، ‏باختصار المرضى لدينا يموتون اختناقًا”.‏