المصاطفة يهدي الأردن ميدالية أولمبية

طوكيو – توج الأردني عبد الرحمن المصاطفة بالميدالية البرونزية لمسابقة الكاراتيه لوزن 67 كغم، اليوم الخميس، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، المقامة حاليا في اليابان.

واكتفى عبد الرحمن المصاطفة بالميدالية البرونزية بعد خسارته أمام منافسه التركي إيراي سمدان (0-2) في النزال الذي جمعهما في الدور نصف النهائي للمسابقة.

بينما ذهبت الميدالية البرونزية الأخرى إلى الكازاخستاني دارخان أسديلوف إثر خسارته في الدور قبل النهائي (2-5) أمام الفرنسي ستيفن دا كوستا، الذي سيواجه سامدان على الميدالية الذهبية في وقت لاحق، من اليوم الخميس أيضا.

وأصبح عبد الرحمن المصاطفة (25 عاما) أول لاعب عربي يحرز ميدالية في رياضة الكراتيه مع ظهورها الأولمبي الأول.

وأهدى عبد الرحمن المصاطفة بذلك الميدالية الثانية للأردن في هذه الدورة بعد فضية مواطنه صالح الشرباتي، البالغ 22 عاما، في مسابقة التايكواندو لفئة وزن ما دون 80 كلغ.

المصدر: وكالات