برشلونة في بيان رسمي: ميسي لن يستمر مع النادي

برشلونة في بيان رسمي: ميسي لن يستمر مع النادي

إسبانيا – أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، في بيان رسمي أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يستمر مع النادي الكتالوني بسبب عقبات اقتصادية وهيكلية في مفاوضات التجديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، “تغريدة” جاء فيها: “ليونيل ميسي لن يستمر مع النادي. على الرغم من الاتفاق بين الطرفين، لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي على العقد بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية. برشلونة يتقدم بخالص الشكر لميسي على كل ما قدمه للنادي ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل”.

وانتهى عقد ميسي (34 عاما) الهداف التاريخي لبرشلونة، مع النادي الكتالوني في 30 يونيو الماضي، لأول مرة منذ 21 عاما.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن ليونيل ميسي رفض توقيع العقد الجديد مع نادي برشلونة.

ووفقا لإذاعة “راك 1” الكتالونية، فإن ميسي غير راض من المشروع الرياضي.

وقالت الإذاعة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”: “مستقبل ليو ميسي مع برشلونة في خطر، قال اللاعب لبرشلونة، يوم الأربعاء، إنه لن يوقع عقدا جديدا مع النادي، لأن المشروع الرياضي لا يلبي طموحاته، ولديه شكوك حول الوضع الاقتصادي للنادي”.

وأكدت “سبورت” الكاتالونية أن تجديد عقد ميسي كان في الطريق الصحيح، ولم يكن هناك سوى لقاء واحد بين خورخي ميسي، والد ووكيل الأسطورة الأرجنتينية، وخوان لابورتا، رئيس النادي، لوضع اللمسات الأخيرة.

وأضافت الصحيفة: “انعقد الاجتماع بين خورخي ولابورتا، يوم الخميس، وتمت مناقشة صعوبة تسجيل ميسي من قبل برشلونة، الأمر الذي تسبب في تباطؤ المفاوضات، وهذه الصعوبة التي يواجهها النادي الكاتالوني في تسجيل ميسي، تسبب في عدم استمرار المفاوضات بين الطرفين، وعدم إعلان تجديد عقد ليو”.

المصدر: وكالات