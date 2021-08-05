مصر – أعلنت الحكومة المصرية بناء محطة مياه كبيرة تسمى بـ”جزيرة الدهب” لحل أزمات مياه الشرب على مستوى محافظة الجيزة.

وأعلن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، عن بدء التشغيل الكامل لمحطة مياه “جزيرة الدهب” بمرحلتيها بطاقة انتاجية 160 ألف متر يوميا وذلك بعد انتهاء اختبارات التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية للمحطة والتي بلغت طاقتها الإنتاجية 80 ألف متر مكعب يومياً.

وأشار محافظ الجيزة، إلي أن تشغيل المحطة بمرحلتيها يساهم بشكل كبير في تحسين الخدمة وحل مشكلات ضعف الضغوطات وانقطاعات المياه التي تعاني منها بعض المناطق الساخنة داخل مدينة الجيزة.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لتوسعات محطة جزيرة الدهب تبلغ 640 مليون جنيه حيث شملت مراحل تنفيذ المشروع مرحلتين بطاقة 160 ألف متر مكعب يومياً لكل منهما، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى عام 2019 وتم على الفور البدء فى تنفيذ توسعات للمرحلة الثانية بالمحطة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها حيث تم تنفيذ التجارب الأولية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها خلال شهر يوليو الماضى ودخلت الخدمة بدءاً من اليوم.

وأشار إلي أن محطة جزيرة الدهب مقامة على مساحة فدان لتنقية 160 ألف متر مكعب يومياً من المياه باستخدام تكنولوجيا “الديناساند” الحديثة، والتي توفر مساحة الأرض المطلوبة لتنفيذ المحطات وكذلك توفر الطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل لتنتج المحطة بالكامل داخل جزيرة الدهب.

المصدر: صدى البلد