حصيلة ميداليات أولمبياد “طوكيو 2020” بعد منافسات يوم الأربعاء

حصيلة ميداليات أولمبياد “طوكيو 2020” بعد منافسات يوم الأربعاء

طوكيو – لمعت السباحتان الروسيتان سفيتلانا كوليسنيشنكو وسفيتلانا روماشينا امس الأربعاء، بفوزهما بالميدالية الذهبية في مسابقة السباحة الإيقاعية للثنائي ضمن أولمبياد “طوكيو 2020”.

وأحرز الزوجي الروسي المركز الأول برصيد 195.90 نقطة، متقدما على الثنائي الصيني هوانغ وسون وينيان (192.44)، والزوجي الأوكراني مارتا فيدينا وأناستاسيا سافتشوك (189.46).

وأصبحت سفيتلانا روماشينا أول لاعبة تتوج بالميدالية الذهبية الأولمبية السادسة في مسيرتها في مسابقة السباحة الإيقاعية، متفوقة على مواطنتيها النجمتين ناتاليا إيشينكو وأناستاسيا دافيدوفا التي توجتا بخمس ميداليات ذهبية.

وأحرزت الأمريكية سيدني ماكلافلين الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز، محطمة رقمها القياسي العالمي بعد منافسة شرسة مع مواطنتها وغريمتها دليلة محمد، التي اكتفت بالميدالية الفضية.

وسجلت العداءة سيدني ماكلافلين، البالغة من العمر 21 عاما، زمنا قدره 51.46 ثانية، لتحسن رقمها السابق البالغ 51.90 ثانية، أمام حاملة اللقب وبطلة العالم دليلة محمد التي قطت المسافة بزمن قدره (51.58 ثانية)، فيما نالت الهولندية فيمكه بول الميدالية البرونزية بزمن قدره (52.03) ثانية.

كما فرضت النجمة البرازيلية آنا مارسيلا كونيا، نفسها نجمة لمنافسات اليوم الثاني عشر، بفوز بالميدالية الذهبية في سباق ماراثون السباحة لمسافة 10 كيلومترات، في المياه المفتوحة، بعدما أنهت السباق في أقل من ساعتين.

وتوج الإيراني، محمد رضا جار الله، بالميدالية الذهبية لمنافسات المصارعة اليونانية الرومانية لفئة وزن 67 كغم، بفوزه على الأوكراني بارفيز ناسيبوف بنتيجة (9-1) نقطة.

واكتفت الصين متصدرة الترتيب العام بحصد ميدالية فضية فقد اليوم، لترفع رصيده إلى 70 ميدالية (32 ذهبية، 22 فضية، 16 برونزية).

بينما أضافت الولايات المتحدة الأمريكية 6 ميداليات جديدة إلى غلتها (ذهبية و3 فضية و2 برونزية)، وتحتل المركز الثاني برصيد 79 ميدالية (25 ذهبية و31 فضية و23 برونزية).

بينما حصدت اليابان 4 ميداليات (2 ذهبية و1 فضية و1 برونزية) وتشغل المركز الثالث برصيد 40 ميدالية (21 ذهبية و7 فضية و12 برونزية).

في حين أضافت بريطانيا 5 ميداليات إلى غلتها (2 ذهبية و1 فضية و2 برونزية) وقفزت من المركز السادس إلى الرابع برصيد 48 ميدالية (15 ذهبية و18 فضية و15 برونزية).

أما أستراليا فقد حصلت على 3 ميداليات (ذهبية واحدة وبرونزيتين) وتراتجعت إلى المرتبة الخامسة برصيد 36 ميدالية (15 ذهبية و4 فضية و17 برونزية).

بينما اكتفت روسيا بميدالية ذهبية فقط وتراجعت إلى المركز السادس برصيد 53 ميدالية (14 ذهبية و21 فضية و18 برونزية).

وفي ما يلي الترتيب العام لأولمبياد “طوكيو 2020″، بعد منافسات يوم الأربعاء 4 أغسطس 2021:

حصيلة ميداليات الدول العربية:

1- تونس: ميدالية ذهبية وفضية

2- المغرب – ميدالية ذهبية

3- الأردن: ميدالية فضية

4- مصر: 3 ميداليات برونزية

5- الكويت: ميدالية برونزية

6- سوريا: ميدالية برونزية.

المصدر: RT