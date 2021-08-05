حصيلة ميداليات العرب بعد منافسات اليوم بأولمبياد 2020 .. فرحة أردنية

حصيلة ميداليات العرب بعد منافسات اليوم بأولمبياد 2020 .. فرحة أردنية

طوكيو – منح الأردني عبد الرحمن المصاطفة الميدالية البرونزية لبلاده خلال منافسات اليوم الخميس، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، المقامة حاليا في اليابان.

وأسفرت منافسات اليوم الثالث عشر لمنافسات أولمبياد “طوكيو 2020” عن ميدالية برونزية عربية فقط، توج بها المصاطفة في مسابقة الكاراتيه لوزن 67 كغم، بعد خسارته أمام منافسه التركي إيراي سمدان (0-2) في النزال الذي جمعهما في الدور نصف النهائي للمسابقة.

وأصبح عبد الرحمن المصاطفة (25 عاما) أول لاعب عربي يحرز ميدالية في رياضة الكراتيه مع ظهورها الأولمبي الأول.

وأهدى المصاطفة بذلك الميدالية الثانية للأردن في هذه الدورة بعد فضية مواطنه صالح الشرباتي، البالغ 22 عاما، في مسابقة التايكواندو لفئة وزن ما دون 80 كلغ.

فيما ضرب الثنائي الروسي موعدا في النهائي مع الزوجي النرويجي (انديرس مول وكريستيان سيوروم).

كما خييب المنتخب المصري لكرة اليد، آمال جماهيره، بخسارته أمام نظيره الفرنسي بنتيجة (23-27) هدفا في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في الدور نصف النهائي للمسابقة.

وسيكتفي المنتخب المصري بخوض مباراة تحديد المركز الثالث على الميدالية البرونزية بعد غد السبت، ضد نظيره الإسباني.

وفي ما يلي جدول ميداليات الدول العربية في أولمبياد “طوكيو 2020″، بعد منافسات يوم الخميس 5 أغسطس 2021:

1- تونس – ميدالية ذهبية وأخرى فضية

الميدالية الذهبية أحرزها السباح أحمد حفناوي

الميدالية الفضية فاز بها لاعب التايكوندو أحمد الجندوبي

2- المغرب – ميدالية ذهبية توج بها سفيان البقالي في سباق 3000 م موانع

3- الأردن – ميدالية فضية وأخرى برونزية

الميدالية الفضية حصدها لاعب التايكوندو صالح الشرباتي

الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب الكاراتيه عبد الرحمن المصاطفة

4- مصر – ثلاث ميداليات برونزية

الميدالية البرونزية توجت بها لاعبة التايكوندو هداية ملاك،

الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب التايكوندو سيف عيسى

الميدالية البرونزية نالها المصارع محمد إبراهيم السيد “كيشو”

5- الكويت – ميدالية برونزية نالها الرامي عبدالله الرشيدي

6- سوريا – ميدالية برونزية حصل عليها الرباع السوري معن أسعد.

المصدر: وكالات