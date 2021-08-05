ذهبية السباعي في أولمبياد طوكيو تذهب إلى بلجيكا

ذهبية السباعي في أولمبياد طوكيو تذهب إلى بلجيكا

طوكيو – أحرزت البلجيكية تيام نافيساتو حاملة اللقب الميدالية الذهبية لمسابقة السباعي للسيدات، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد “طوكيو 2020”.

واحتلت تيام نافيساتو المركز الأول برصيد 6791 نقطة، تاركة الميدالية الفضية للهولندية فيتر أنوك التي احتلت المركز الثاني برصيد 6689 نقطة.

أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب الهولندية الأخرى إيما اوسترفيجيل الثالثة برصيد 6590 نقطة.

وحصدت بلجيكا بذلك الميدالية الذهبية الثالثة في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” حتى الآن، إضافة إلى فضية وبرونزية.

المصدر: وكالات