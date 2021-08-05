سوريا – أخرجت القوات الأمريكية رتلا محملا بالنفط السوري من الأراضي السورية إلى شمال العراق، عبر معبر الوليد غير الشرعي، وفقا لمصادر محلية سورية.

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية بريف الحسكة الشمالي الشرقي لوكالة “سانا” أن “رتلا تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي، مؤلفا من 25 صهريجا محملا بالنفط المسروق من الجزيرة السورية توجه إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي”.

ولفتت المصادر إلى أن “الرتل كان برفقة عدد من سيارات الدفع الرباعي المزودة برشاشات متنوعة التابعة لمليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي”.

المصدر: “سانا”