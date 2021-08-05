سعيّد: هناك من يحاول الهرب من تونس حاليا بطرق ملتوية

سعيّد: هناك من يحاول الهرب من تونس حاليا بطرق ملتوية

تونس – أكد الرئيس التونسي قيس سيعد يوم الأربعاء إن هناك من يحاول الهرب من تونس حاليا بطرق ملتوية، مؤكدا أن القانون سيطبق على الجميع بشكل متساو.

وتحدث سعيد خلال زيارته لوزارة الداخلية عن أطراف لديهم مليارات في الداخل والخارج، يبحثون بسبل ملتوية للخروج من تونس.

وشدد على أنه لم يتم التعرض لأي شخص، لكن المدانين في قضايا عليهم إعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي.

وذكر أن التصالح في قضايا الفساد يجب أن يكون مع الشعب التونسي، وليس التصالح مع مصاصي الدماء ومن يحاولون ضرب الدولة وتفجيرها من الداخل، على حد قوله.

وأكد أن الخطر الأكبر الذي يهدد الدول ليس القادم من الخارج، ولكن تفتيت المجتمع والاقتتال، موضحا أن هناك مواقف لا تدل على الانتماء للوطن.

وشبه الرئيس التونسي أطرافا لم يسمها وقال إنها تحاول عن عمد تفتيت الدولة والتسلل إلى مفاصلها وخاصة وزارة الداخلية، بـ “عبد الله بن سلول” زعيم المنافقين في المدينة المنورة في عهد النبي محمد.

وأكد سعيد أن هذه الأطراف لن تنجح في محاولاتها للتسلل إلى وزارة الداخلية، مطالبا الوزير بالتصدي لهم بكل قوة في إطار القانون، قائلا: “أثق في أنكم ستتصدون لهؤلاء بكل قوة حتى تبقوهم في مزبلة التاريخ”.

جدير بالذكر أن قيس سعيد أدى بعد ظهر الأربعاء زيارة تفقدية للوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة.

وكانت هذه الزيارة مناسبة حيا من خلالها رئيس الدولة المنتسبين إلى هذه الوحدة على عزمهم وحسهم الوطني، ودعاهم إلى مواصلة التحلي باليقظة في الذود عن الوطن والشعب التونسي.

المصدر: RT