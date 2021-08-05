كوريا الشمالية.. “خمر ووقود وبدلات فاخرة” مقابل استئناف المحادثات مع واشنطن

كوريا الشمالية.. “خمر ووقود وبدلات فاخرة” مقابل استئناف المحادثات مع واشنطن

كوريا ش – نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن وكالة تجسس كورية جنوبية قولها إن كوريا الشمالية تريد الاستجابة لعدد قليل من مطالبها لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.

وحسب الصحيفة الأمريكية فإن نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يريد تخفيف العقوبات الدولية للسماح بتصدير المعادن واستيراد المزيد من الوقود المكرر. كما تشمل قائمة المطالب، “بذلات فاخرة ومشروبات كحولية جيدة”.

وقالت إن وكالة المخابرات الأساسية في سيئول، أطلعت يوم أمس الثلاثاء، المشرعين على مطالب بيونغ يانغ، دون الكشف عن كيفية ووقت علم مسؤولي المخابرات بها.

وبالفعل قال المشرعون إن كوريا الشمالية تريد أيضا تخفيف العقوبات على وارداتها من السلع الكمالية ليتسنى لها جلب الخمور الجيدة والبذلات.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من استئناف البلدين تشغيل الخطوط الهاتفية الساخنة التي أوقفتها كوريا الشمالية قبل عام. وقالت وكالة التجسس في سيول للمشرعين إن كيم جونغ أون هو من طلب إعادة تشغيل الخطوط الساخنة.

وقال المشرعون الكوريون الجنوبيون إن الزعيمين الشمالي كيم جونغ أون والجنوبي مون جيه-إن عبّرا عن استعدادهما لإعادة بناء الثقة وتحسين العلاقات منذ أبريل.

وأضافوا أن كوريا الشمالية بحاجة لنحو مليون طن من الأرز نظرا لتضرر اقتصادها من جائحة كورونا، وسوء الأحوال الجوية العام الماضي.

وفرضت أيضا الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عقوبات على كوريا الشمالية لكنها ليست ملزمة بالنسبة للدول الأخرى.

وكان نظام كيم، الذي لا تزال حدوده مغلقة بسبب جائحة كورونا، قد أبدى حتى الآن تجاهلا للتواصل الدبلوماسي مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

المصدر: “وول ستريت جورنال”