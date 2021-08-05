طوكيو – أنهى المنتخب الفرنسي مغامرة نظيره المصري في الدور نصف النهائي في منافسات كرة اليد، ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، بفوزه عليه اليوم الخميس، بنتيجة 27-23.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين المنتخبين، بنتيجة (13-13)، قبل أن يرفع منتخب “الديوك” إيقاعه في الشوط الثاني ويحسم نتيجة المباراة لمصلحته.

ويخوض المنتخب الفرنسي المباراة النهائية في الأولمبياد للدورة الأولمبية الرابعة على التوالي، حيث سبق له الفوز بالذهب في أولمبياد 2008 ببكين، و2012 بلندن، فيما حل ثانيا وفاز بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 .

في المقابل، ما زالت الفرصة سانحة أمام المنتخب المصري، لحصد أول ميدالية أولمبية في تاريخه عندما يخوض مباراة تحديد المركز الثالث على الميدالية البرونزية بعد غد السبت.

وينتظر المنتخب الفرنسي في النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع بين إسبانيا والدنمارك في وقت لاحق اليوم، في حين ينتظر منتخب مصر، المنهزم من المباراة المذكورة، لخوض مباراة الميدالية البرونزية.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر، أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي مسابقة كرة اليد في الألعاب الأولمبية الصيفية، بعد فوزه على ألمانيا 31-26 في الدور ربع النهائي، الثلاثاء الماضي.

المصدر: وكالات