ليبيا – ترأس وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر محمد كتي الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بمصلحة الطيران المدني بطرابلس.

الاجتماع تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية آليات رفع الحظر عن الطيران المدني الليبي المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي، والإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى تتمكن المطارات الليبية من استقبال شركات الطيران العالمية، من حيث توفر البيئة الأمنية واللوجستية في المطارات، والتي تساعد على عودة الحياة الطبيعية إلى حركة الطيران المدني الليبي.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد سويسي، وكذلك مدير مصلحة الطيران المدني ومدير إدارة التعاون بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين والخبراء في مصلحة الطيران المدني الليبية.