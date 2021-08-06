إيطاليا – أعلن الإيطالي فالنتينو روسي أسطورة سباقات الدراجات النارية امس اعتزاله في نهاية موسم 2021، بعد ربع قرن من خوض منافسات الجائزة الكبرى وسيتطلع لمستقبل في سباقات السيارات.

وتوج روسي (42 عاما)، الذي كان يحمل الرقم 46 في السباقات، بطلا للعالم تسع مرات منها سبع مرات في الفئة الأولى “موتو جي بي”.

وقال روسي في مؤتمر صحفي خاص قبل انطلاق جائزة “ستايريان” الكبرى في النمسا على حلبة رد بول مطلع الأسبوع المقبل: “قررت التوقف في نهاية الموسم”.

وأضاف: “للأسف سيكون هذا آخر نصف موسم لي كمتسابق بالفئة الأولى. إنها لحظة صعبة وحزينة جدا لأنه من الصعب القول إنني لن أخوض سباقا للدراجات النارية في العام المقبل”.

وتابع: “شاركت في السباقات خلال 30 عاما تقريبا وستتغير حياتي في العام المقبل لكن في كل الأحوال كانت رحلة رائعة وطويلة واستمتعت بها كثيرا”.

وواصل روسي: “أمتع الكثير من الأشخاص مساء أيام الأحد ولمدة ساعة أو ساعتين عندما لا يفكرون في شيء آخر غير مشاهدة سباقاتي. إنه قرار صعب لكن اعتقد أن النتائج تحكم في كل الرياضات وفي النهاية اعتقد أن هذا هو الصواب. أنا حزين قليلا لعدم الفوز باللقب العاشر واعتقد أنني كنت استحق ذلك بمستواي وسرعتي. خسرت مرتين في آخر سباق لكن هكذا مضت الأمور ولا يمكنني الشكوى من نتيجة بمسيرتي”.

وعن مستقبله قال روسي: “أحب التسابق بالسيارات ربما أقل قليلا من الدراجات النارية، لذا اعتقد أنني سأشارك في سباقات للسيارات من العام المقبل”.

وأوضح أن من أهدافه المنافسة في سباق لومان 24 ساعة للتحمل.

وخاض روسي اختبارات مع عدة فرق في فورمولا 1 بين 2004 و2010 وشارك في سباقات للرالي.

ومثل روسي فريق بتروناس ياماها، ومقره ماليزيا، هذا الموسم لكن مستواه تراجع إذ يحتل المتسابق المخضرم المركز 19 في بطولة العالم وكانت أفضل نتيجة له المركز العاشر في تسعة سباقات.

وكان آخر فوز لروسي، الذي يجذب الأنظار دائما داخل وخارج الحلبة والمعروف بتصرفاته الطريفة عقب الانتصارات، بسباق في 2017 مع ياماها في هولندا.

وروسي هو الوحيد الذي بدأ 400 سباق أو أكثر وحقق 89 فوزا في الفئة الأولى، واعتلى منصة التتويج 235 مرة في مسيرته منذ أول مرة في النمسا عام 1996.

ووجه فريق ياماها الشكر لروسي في بيان ووصفه بأسطورة حية والأعظم في التاريخ.

المصدر: “رويترز”