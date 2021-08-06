السعودية – أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على صعود امس حيث ارتفع المؤشر السعودي للجلسة الثانية عشرة على التوالي، بينما دفعت أسهم قيادية بورصة مصر للهبوط.

وارتد المؤشر السعودي الرئيسي عن خسائره المبكرة وأغلق مرتفعا 0.5 بالمئة بقيادة مصرف الراجحي، الذي صعد 1.2 بالمئة، في حين قفز سهم البنك الأهلي الصعودي، أكبر بنوك المملكة، 2.2 بالمئة.

وفقد سهم بنك الجزيرة أربعة بالمئة. وأعلن البنك عن زيادة في صافي أرباح الربع الثاني بينما شهد تراجعا في الإيرادات. واستفادت البنوك السعودية من نمو التمويل العقاري والتعافي الاقتصادي هذا العام عقب تخفيف إجراءات العزل التي فرضت لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف مؤشر دبي الرئيسي 0.2 بالمئة بفضل صعود سهم إعمار العقارية 0.8 بالمئة، وتقدم سهم إعمار مولز 2.1 بالمئة. وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.4 بالمئة بفضل مكاسب أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الأول، التي بلغت 1.1 بالمئة.

وأظهر مسح لأنشطة الأعمال أن القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة توسع بأسرع وتيرة في عامين في يوليو 2021، إذ انتعش الطلب من جائحة كوفيد-19.

وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 0.2 بالمئة، مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 0.5 بالمئة وسهم قطر للألمنيوم 3.4 بالمئة.

وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري القيادي منخفضا 0.8 بالمئة، بما في ذلك سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية.

المصدر: رويترز