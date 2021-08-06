الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في جنوب لبنان بعد هجوم صاروخي جديد

الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في جنوب لبنان بعد هجوم صاروخي جديد

لبنان – للمرة الثانية منذ مطلع الأسبوع الجاري، شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق في جنوب لبنان ردا على هجوم صاروخي.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار أطلقت في عدد من البلدات في الجولان والجليل الأعلى بعد إطلاق أكثر من 10 قذائف من لبنان، مضيفة أن “القبة الحديدية” تمكنت من اعتراض معظم هذه القذائف بينما سقطت الباقية في مناطق مفتوحة في منطقة جبل روس (هار دوف).

وأكد الجيش أنه تقصف المناطق اللبنانية التي أطلقت منها هذه الصواريخ.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” لقطات توثق سماع دوي انفجارات في سماء المنطقة، فيما قررت

في غضون ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بأن راجمة صواريخ أطلقت من مرتفعات جبل الشيخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد مراسل RT في لبنان أن الصواريخ أطلقت من منطقة العرقوب جنوب البلاد واستهدفت موقعا إسرائيليا في مزارع شبعا.

وتبنى “حزب الله” اللبناني العملية.

ويأتي ذلك بعد يومين من سقوط صاروخين أطلقا من لبنان على الجليل وشن الجيش الإسرائيلية غارات على مناطق في لبنان.

المصدر: RT + وكالات