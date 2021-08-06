الحريري محذرا من “خطوة في المجهول” وسط التصعيد بين حزب الله وإسرائيل: “فأين الدولة؟”

الحريري محذرا من “خطوة في المجهول” وسط التصعيد بين حزب الله وإسرائيل: “فأين الدولة؟”

لبنان – أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري أن التصعيد الجديد بين “حزب الله” وإسرائيل خطير للغاية، محذرا من استغلال جنوب لبنان كمنصة لصراعات إقليمية.

وشدد الحريري الذي اعتذر في يوليو الماضي عن تشكيل الحكومة، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة، على أن الوضع عند الحدود مع إسرائيل خطير جدا ويشكل “تهديدا غير مسبوق” لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مضيفا: “استخدام الجنوب منصة لصراعات إقليمية غير محسوبة النتائج والتداعيات خطوة في المجهول تضع لبنان كله في مرمى حروب الآخرين على أرضه”.

وقال رئيس الوزراء السابق إن لبنان ليس جزءا من الاشتباك الإيراني- الإسرائيلي في بحر عمان، مشيرا إلى أن الدولة اللبنانية وقواها العسكرية والأمنية الشرعية تتحمل المسؤولية عن حماية المواطنين وتوفير مقومات السيادة.

وحذر الحريري من أن “تسليم قرار الحرب والسلم مع العدو إلى مطلقي الكاتيوشا قمة التخلي عن دور الدولة ومسؤولياتها”، متسائلا: “فأين الدولة من كل ذلك وهل أخذت رئاسة الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش علما باطلاق الصواريخ؟ لنتق الله في وطننا وشعبنا الذي يرزح اصلاً تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والمعيشي”.

ويأتي ذلك على خلفية ثاني جولة من القصف المتبادل بين إسرائيل ولبنان منذ مطلع الأسبوع.

المصدر: RT