ليبيا – أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قراره رقم 223 لعام 2021 بتقرير حكم بشأن حظر التجوال.

ووفقًا للقرار الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، تم فرض الحظر في أيام السبت والأحد والإثنين المقبلة الموافقة للـ7 والـ8 والـ9 من أغسطس الجاري، ليكون يومًا كاملًا، على أن يستمر تنفيذ أحكام قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 228 لعام 2021 عند انتهاء العمل بهذا القرار.

وبحسب القرار يتم العمل بالاستثناءات الواردة بالقرار 228 بإعلان حظر التجوال في بعض المناطق، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.