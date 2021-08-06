ليبيا – تفقد وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أمس الخميس سير العمل داخل مركز بنغازي الطبي.

الزناتي اجتمع مع مدير مركز بنغازي الطبي بحسب مكتب إعلام وزارة الصحة واطلع خلال الزيارة على قسمي الأورام والعلاج الكيماوي بالمركز.

وأجرى الزناتي زيارة أخرى إلى مركز الأورام ببنغازي، رفقة وفد من دولة ألمانيا، وبحضور مدير مركز بنغازي الطبي؛ وذلك لتقييم الوضع الصحي وتحديد احتياجات المركز.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن زيارة الوفد الألماني بغرض الاستفادة من الشركات الألمانية في توطين العلاج بالداخل، وإمكانية إنشاء مستشفيات وتشغيل وإدارة بعض المستشفيات في ليبيا، من ضمنها مستشفيات مدينة بنغازي.

وتوجه الوزير إلى مركز الكلى ببنغازي، واطلع على سير العمل داخله، وعلى هامش الزيارة شارك الوزير في الندوة العلمية المقامة حول “اليوم العالمي للكلى”.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.