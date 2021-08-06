“العفو الدولية”: قوات الأمن النيجيرية قتلت 115 شخصا على الأقل هذا العام

“العفو الدولية”: قوات الأمن النيجيرية قتلت 115 شخصا على الأقل هذا العام

لندن – أفادت “منظمة العفو الدولية” إن قوات الأمن النيجيرية قتلت 115 شخصا على الأقل في جنوب شرق البلاد هذا العام.

وأضافت المنظمة في تقرير أن “قوات الأمن النيجيرية اعتقلت بشكل تعسفي أو عذبت عشرات آخرين، ردا على عنف انفصاليين يطالبون بالحكم الذاتي”.

ورفض متحدث باسم الرئاسة النيجيرية التعليق على المعلومات الواردة في تقرير المنظمة. ولم يرد متحدثون باسم الشرطة والجيش فورا على طلب التعليق.

وأشار التقرير إلى روايات شهود عيان عن “استخدام مفرط للقوة وانتهاك جسدي واعتقالات سرية وابتزاز وإعدامات خارج إطار القانون لمشتبه فيهم، ردا على هجمات وعمليات قتل لأفراد من قوات الأمن، تلقي الحكومة النيجيرية المسؤولية فيها على جماعة شعب بيافرا الانفصالية المحظورة، وجناحها العسكري، شبكة الأمن الشرقية”.

المصدر: “رويترز”