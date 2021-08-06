واشنطن – أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيحدد هدفا هو أن يكون نصف السيارات التي تباع في الولايات المتحدة بحلول 2030 معدوم الانبعاثات.

ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن بايدن سيوقع على “أمر تنفيذي يحدد هدفا جديدا وطموحًا لجعل نصف السيارات الجديدة المباعة في عام 2030 خالية من الانبعاثات الغازية، بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، والمركبات الكهربائية الهجينة الموصولة بالكهرباء، أو المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود”.

وأضاف: “القرار الذي سيوقع اليوم، سيضع أمريكا في موقع يمكنها من قيادة مستقبل السيارات الكهربائية، وتخطي الصين التي تستثمر في هذا النوع من السيارات وتنتج وتبيع منها بشكل مكثف، ومواجهة الأزمة المناخية”.

هذا وأعربت الشركات الأمريكية الكبرى لتصنيع السيارات، ومن بينها فورد وجنرال موتورز وستيلانتس، عن “تطلعها المشترك لتحقيق مبيعات تتراوح بين 40% و 50%” من السيارات الكهربائية، بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات وخلايا الوقود والمركبات الهجينة الموصولة بالكهرباء، بحلول عام 2030.

وفي بيان آخر، أشادت الشركات المصنعة لسيارات BMW وهوندا وفولكس واغن وفولفو، التي تعتبر سياراتها الكهربائية غالا أكثر تقدما من منافستها في الولايات المتحدة، بهذه المبادرة.

المصدر: “أ ف ب”