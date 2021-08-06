ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الاستشاري تنص على انتخاب رئيس كل عام.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أضاف أنه في عام 2020، جرى التعديل على اللائحة الداخلية، بحيث يجوز لمن لا يستطيع حضور الجلسة التصويت عن بعد عن طريق توكيل أحد الأعضاء.

وأوضح أن بعض الأعضاء يقولون أن اللائحة عدلت في ظرف وزال، ما يعني أنه يجب الحضور شخصيًا، في حين يذهب البعض إلى أنه يظل معمولًا به حتى يتم تعديله بشكل رسمي.

وبشأن بقاء المشري على رأس المجلس، رأى بن شرادة أن كل الأطراف تعطل خارطة الطريق، وأن الأمر لا يقتصر على المجلس الإستشاري.