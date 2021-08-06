إسبانيا – كشفت محطة “راديو كتالونيا”، المسؤول عن فشل صفقة تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، قبل إعلان رحيله عن الفريق الكتالوني، أمس الخميس.

وذكرت الإذاعة، أن الشخص الحقيقي المسؤول هو الرئيس الأسبق لنادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، الذي تسبب في وجود أزمة مالية طاحنة في النادي أدت إلى وصوله لما هو فيه من مشكلة سقف الرواتب مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وتفرض رابطة “الليغا” حدا أقصى لأجور اللاعبين، ويبلغ سقف الرواتب في برشلونة في هذا الموسم 350 مليون يورو، وعليه ألا يتجاوزه.

هذا الأمر مثل عقبة لا يمكن تجاوزها لتجديد عقد ميسي، وقد أشار النادي الكتالوني في البيان الذي أصدره، أمس الخميس، إلى “عراقيل اقتصادية وهيكلية” حالت دون بقاء النجم الأرجنتيني في أحضان الفريق الكتالوني، وبالتالي رحيله.

ومع انتهاء عقد ميسي السابق مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، بات صاحب الكرة الذهبية ست مرات حرا بالانتقال الى النادي الذي يختاره، ويبقى سان جيرمان ومانشستر سيتي أبرز الأندية المرشحة للتعاقد معه.

المصدر: “راديو كتالونيا” + وكالات